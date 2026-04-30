2025 yılında ABD'de en çok çalınan 10 otomobil

National Insurance Crime Bureau verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2025 yılında toplam 659 bin 880 çalıntı araç vakası bildirildi.

Yaşanan bu büyük düşüşe rağmen ülkede her 48 saniyede bir aracın çalındığı kayıtlara geçti.

EN ÇOK HEDEF ALINAN MARKA VE MODELLER

Geçtiğimiz yıl ülke genelinde hırsızların bir numaralı hedefi 21 bin 732 vakayla Hyundai Elantra modeli oldu.

Bu aracı sırasıyla Honda Accord ile Hyundai Sonata modelleri yakından takip etti.

Geçmişte çalınmasının kolay olmasıyla bilinen Hyundai ve Kia marka araçların hırsızlık oranı üst üste üçüncü yılında da gerileme kaydetti.

Öte yandan Ford F-150 ve Chevrolet Silverado gibi çok satan diğer modellerin de çalınan araçlar içinde yüksek bir paya sahip olduğu görüldü.

EYALET BAZINDA HIRSIZLIK VERİLERİ

Eyalet bazında incelendiğinde 136 bin 988 çalıntı araç bildirimiyle Kaliforniya ilk sırada yer alırken onu Teksas ve Illinois izledi.

En sert gerileme yüzde 39'luk düşüş oranıyla Washington'da kaydedilse de hırsızlık olaylarının büyük metropollerde yoğunlaşmaya devam ettiği belirtildi.

EN ÇOK ÇALINAN 10 OTOMOBİL

Hyundai Elantra – 21 bin 732

Honda Accord – 17 bin 797

Hyundai Sonata – 17 bin 687

Chevrolet Silverado 1500 – 16 bin 764

Honda Civic – 12 bin 725

Kia Optima – 11 bin 521

Ford F-150 – 10 bin 102

Toyota Camry – 9 bin 833

Honda CR-V – 9 bin 809

Nissan Altima – 8 bin 445