OMODA 4 ve OMODA 7 Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı

2026 Pekin Otomobil Fuarı, otomotiv dünyasının önemli markalarından OMODA ve JAECOO'nun gövde gösterisine sahne oldu.

Küresel satışlarında bir milyon adedi aşan marka, etkinlikte OMODA 4 ve OMODA 7 modellerini ilk kez birlikte sergiledi.

OMODA 7

Fuarın en dikkat çeken araçlarından biri olan OMODA 7, cesur ve yenilikçi tasarım yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Daha önce prestijli moda haftalarında da sergilenen bu model, yeni nesil kullanıcıların estetik ve sürüş beklentilerini başarıyla karşılıyor.

OMODA 4

Dünya lansmanı gerçekleştirilen OMODA 4, günlük kullanıma odaklanan yapısı ve yapay zeka destekli akıllı kabin teknolojisiyle genç kullanıcılara hitap ediyor.

Modelin yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek versiyonunda, çağrıldığında gelme ve el sallayarak park etme özelliklerine sahip otonom park teknolojisi yer alacak.

KÜRESEL BÜYÜME HEDEFLERİ

Son üç yılda 69 ana pazara girerek geniş bir satış ağı kuran OMODA & JAECOO, uluslararası alanda yüksek satış performansı yakalıyor.

Şirket, ürün portföyünü genişleterek 2027 yılı için belirlediği yıllık bir milyon adetlik satış hedefine ulaşmayı planlıyor.