En sevilen ve en nefret edilen otomobil markaları belli oldu

Amerikalı tüketicilerin otomobillerinden duyduğu memnuniyet, son Müşteri Memnuniyeti Endeksi Otomobil Araştırması'na göre düşüş gösterdi.

Bu yıl genel memnuniyet endeksi bir puan düşerek 79'a gerilerken, ana akım markalar 79 puanda sabit kaldı.

Lüks markalar ise 80 puana düşerek bir puan geriledi. En büyük düşüş ise yüzde 9 düşüşle 74 puana gerileyen "diğer" kategorisindeki küçük markalarda yaşandı.

Araştırma, en sevilen ve en nefret edilen otomobil markalarını da gözler önüne serdi.

ANA AKIM MARKALARDA ZİRVEDEKİLER

Detaylara inildiğinde, Subaru 85 puanla en çok memnuniyet sağlayan ana akım marka olarak zirvede yer aldı.

Onu 82 puanla Mazda ve Toyota takip ederken Buick, GMC ve Honda 81 puanla üçüncülüğü paylaştı.

Listenin alt sıralarında ise Stellantis çatısı altındaki markaların performansı dikkat çekti.

Stellantis'in Chrysler, Dodge, Jeep ve Ram markaları listenin en altında yer alırken, Chrysler ve Ram 69 puanla sonuncu oldu.

LÜKS SEGMENTTE BMW SONUNCU

Lüks segmentte ise Lexus 87 puanla zirvede yer aldı. Onları 82 puanla Mercedes ve 81 puanla Cadillac ile Tesla takip ederek üçüncülüğü paylaştı.

Lüks segmentin en sonunda ise BMW yer aldı. BMW 75 puanla sonuncu olarak 2024'e göre dört puanlık bir düşüş yaşadı.

Lüks araç alıcılarının da sürüş performansı, dış görünüm, iç mekan ve teknoloji gibi birçok şeyden daha az memnun kaldıkları belirtildi.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARA MEMNUNİYET AZALDI

Araştırma, otomobil memnuniyetinin motor tiplerine göre de farklılaştığını gösteriyor.

Hibrit araçlara olan memnuniyet iki puan düşüşle 80'e, elektrikli araçlara olan memnuniyet ise dört puan düşüşle 73'e gerilerken, benzinli modellerin memnuniyet puanı 80'de sabit kaldı.

Tüketiciler, özellikle elektrikli araçlar söz konusu olduğunda, beklenen ikinci el değeri ve tam şarj veya tam depo benzinle kat edilen mesafe gibi yeni faktörlerden de pek memnun kalmadı.

EN ÇOK VE EN AZ SEVİLEN OTOMOBİL MARKALARI

Subaru → 85

Toyota → 82

Mazda → 82

Honda → 81

Buick → 81

GMC → 81

Hyundai → 80

Chevrolet → 79

Ford → 78

Volkswagen → 78

Nissan → 78

Kia → 77

Jeep → 74

Dodge → 72

Chrysler → 69

Ram → 69

EN ÇOK VE EN AZ SEVİLEN LÜKS MARKALAR

Lexus → 87

Mercedes-Benz → 82

Cadillac → 81

Tesla → 81

Luxury → 80

Acura (Honda) → 78

Audi → 77

BMW → 75