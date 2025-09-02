En ucuz hibrit araçlar belli oldu! Bu modeller 2025’in gözdesi

Artan akaryakıt fiyatları ve çevre bilincinin güçlenmesi, otomotiv sektöründe hibrit modellere ilgiyi her geçen gün artırıyor.
Geleneksel benzinli araçlara güçlü bir alternatif sunan hibrit otomobiller, düşük yakıt tüketimi ve dayanıklılığıyla sürücüler için cazip bir seçenek haline geldi.
Hem şehir içi kullanımda pratiklik hem de uzun yolculuklarda ekonomik avantaj sağlayan hibritler, 2025 yılında otomobil piyasasının en çok konuşulan modelleri arasında yerini alıyor.
Dünyanın farklı ülkelerinde yapılan araştırmalar, bu yılın en uygun fiyatlı hibrit otomobillerini de ortaya koydu.
iSeeCars verilerine göre hazırlanan listede, fiyat–performans dengesiyle öne çıkan ve kullanıcıların ilgisini çeken modeller dikkat çekiyor. İşte, en uygun fiyatlı hibrit otomobiller…
EN UYGUN FİYATLI HİBRİT 8 OTOMOBİL
1. Toyota Corolla Hibrit
Değer Koruma: 8.9/10
Güvenlik: 8.0/10
Fiyat Aralığı: 23.825 – 28.190 ABD Doları
Kullanılmış Fiyat: 16.989 ABD Doları
Yakıt Tüketimi: 44 – 47 mpg
2. Hyundai Elantra Hibrit
Değer Koruma: 8.3/10
Güvenlik: 8.0/10
Fiyat Aralığı: 25.530 – 29.700 ABD Doları
Kullanılmış Fiyat: 17.778 ABD Doları
Yakıt Tüketimi: 50 – 54 mpg
3. Toyota Prius (Hatchback)
iSeeCars Puanı: 9.0/10
Güvenlik: 10/10
Fiyat Aralığı: 28.550 – 36.965 ABD Doları
Kullanılmış Fiyat: 18.490 ABD Doları
Yakıt Tüketimi: 49 – 57 mpg
4. Toyota Camry Hibrit
Güvenilirlik: 8.1/10
Değer Koruma: 8.6/10
Fiyat Aralığı: 28.700 – 36.425 ABD Doları
Kullanılmış Fiyat: 27.875 ABD Doları
Yakıt Tüketimi: 44 – 51 mpg
5. Honda Civic Hibrit
Değer Koruma: 8.8/10
Güvenlik: 8.0/10
Fiyat Aralığı: 29.295 – 32.295 ABD Doları
Kullanılmış Fiyat: 27.967 ABD Doları
Yakıt Tüketimi: 47 – 50 mpg
6. Hyundai Sonata Hibrit
iSeeCars Puanı: 7.7/10
Güvenilirlik: 7.2/10
Fiyat Aralığı: 31.250 – 37.700 ABD Doları
Kullanılmış Fiyat: 17.960 ABD Doları
Yakıt Tüketimi: 47 mpg
7. Toyota Prius Prime
Değer Koruma: 8.7/10
Güvenlik: 9.0/10
Fiyat Aralığı: 32.975 – 39.670 ABD Doları
Kullanılmış Fiyat: 19.203 ABD Doları
Yakıt Tüketimi: 48 – 127 mpg
8. Toyota Prius Plug-in Hibrit
Değer Tutma: 8.8/10
Güvenlik: 8.0/10
Fiyat Aralığı: 33.375 – 40.070 ABD Doları
Kullanılmış Fiyat: 32.343 ABD Doları
Yakıt Tüketimi: 48 – 127 mpg