Eski Nissan ve BMW yöneticileri kurmuştu! Byton, tek bir araç üretemeden iflas etti Elektrikli otomobil şirketi Byton, tek bir elektrikli otomobil bile üretemeden iflas ettiğini duyurdu.

Eski Nissan ve BMW yöneticileri tarafından 2017 yılında kurulan Çin-Alman markası Byton'un, iflas başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Byton'un yeniden canlanma ümidi olduğu ve seri üretime hazır olduğu, varlık yeniden yapılandırmasından geçtiği ve defter değerinden önemli ölçüde daha yüksek bir piyasa değerine sahip olduğu iddialarına rağmen mahkeme, iflas başvurusunu onayladı.

Mahkeme, şirketin büyük miktarda mal varlığına sahip olmasına rağmen alacaklıların uzun yıllardır hak ve menfaatlerinin korunmadığını belirtti. Ayrıca, mahkemenin etkili bir şekilde yürütmesini imkansız kılan yasal eksiklikler vardı.

2017'de kurulmuştu

Byton, Eylül 2017'de resmi olarak lanse edilen "Nanjing Zhixing New Energy Technology Development Co., Ltd." altında yeni bir enerji aracı markası olarak haytatına başladı.

Şirket, başlangıcında kilit personelden oluşan çekirdek yönetim ekibiyle büyük bir potansiyel gösterdi.

Küresel operasyon merkezi, akıllı üretim üssü ve Ar-Ge merkezi Çin'in Nanjing şehrinde kuruldu.

Akıllı araba kullanıcı deneyimi ve otonom sürüş gibi en son teknolojilerin geliştirilmesinden sorumlu olan Kuzey Amerika genel merkezi Silikon Vadisi'nde bulunuyordu.

Araç tasarımı ve ürün konsepti geliştirmeden sorumlu tasarım merkezi ise Almanya'nın Münih kentinde faaliyet gösteriyordu.

Çöküş 2020'de başladı

Ancak bu ümit verici başlangıç ​​uzun sürmedi. 1 Temmuz 2020 itibarıyla, Byton'un Çin operasyonları askıya alındı ​​ve yalnızca az sayıda çalışanı elinde tuttu.

2021'in başlarında Byton, 2022'nin ilk çeyreğinden önce ilk modelin seri üretimi için çaba sarf ettiğini iddia ederek Foxconn Technology Group ve Nanjing Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi ile bir stratejik iş birliği çerçeve anlaşması duyurdu

Ne yazık ki, Byton'un kötüleşen finansal koşulları nedeniyle, China FAW Group, Nanjing Belediye Hükümeti ve Foxconn yatırım kararından vazgeçti.

Yakın zamanda iflas haberlerinin gelmesiyle Byton'un ilk M-Byte modeli de seri üretime giremeden yollara veda etti.