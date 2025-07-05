Euro NCAP'e göre 2025'in en güvenli otomobilleri belli oldu

Bağımsız güvenlik test kuruluşu Euro NCAP, 2025 yılının şu ana kadarki en güvenli otomobillerini açıkladı.

Yapılan testler sonucunda, 400 üzerinden 359 puan alan Tesla Model 3, listenin zirvesine yerleşerek rakiplerini geride bıraktı.

TESLA MODEL 3 ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR

Tesla Model 3, yenilenen test kurallarına göre yapılan değerlendirmede yetişkin yolcu korumasında yüzde 90, çocuk korumasında ise yüzde 93 gibi oldukça yüksek puanlar aldı.

Yaya koruması ve güvenlik destek sistemlerinde de yüksek skorlar elde eden Model 3'ün, henüz Avrupa'da aktif olmayan "Tam Kendi Kendine Sürüş" sistemiyle bu puanları daha da artırabileceği belirtiliyor.

LİSTEDEKİ DİĞER DİKKAT ÇEKEN MODELLER

Tesla'nın yanı sıra Polestar 3 ve Audi A6 e-tron da yolcu koruma kategorilerinde yüksek puanlar alarak dikkat çekti.

Voyah COURAGE ve Geely EX5 gibi Çinli modellerin de yüksek güvenlik puanlarıyla listede yer alması, pazardaki rekabetin arttığını gösteriyor.