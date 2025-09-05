Euro NCAP'ten yeni karar: Dokunmatik ekran varsa 5 yıldız yok

Otomobil güvenlik standartlarını belirleyen Euro NCAP, sürücülerin dikkatini dağıtan dokunmatik ekranların aşırı kullanımına karşı önemli bir karar aldı.

Kurum, 2026 yılından itibaren temel sürüş fonksiyonlarını sadece ekran üzerinden sunan araçlara en yüksek güvenlik notu olan 5 yıldızı vermeyeceğini duyurdu.

HANGİ FONKSİYONLAR ETKİLENECEK

2026’da başlayacak yeni kurala göre, sinyal, dörtlü flaşör, silecekler ve sis farları gibi kritik fonksiyonlar için fiziksel tuş veya kol bulunması gerekecek.

2029’dan sonra ise klima ve ses seviyesi gibi günlük kullanım fonksiyonlarının da sadece ekrana bağlı olması halinde puan kırılması gündemde.

KARARIN ARKASINDAKİ ARAŞTIRMALAR

Bu kararın arkasında, her 4 kazadan 1'inin araç içi dikkat dağınıklığı nedeniyle meydana gelmesi gibi endişe verici araştırma sonuçları yatıyor.

Yapılan testler, dokunmatik ekran kullanmanın telefonda mesaj atmaktan bile daha tehlikeli olabildiğini gösteriyor.

Bu karar yasal bir zorunluluk olmasa da otomobil üreticilerinin 5 yıldız almayı önemsemesi nedeniyle fiziksel tuşlara geri dönüşün hızlanması bekleniyor.

Bu hamle, otomotiv endüstrisinde yeni bir tasarım döneminin başlangıcı olabilir.