Eylülde Türkiye'de en çok satılan 10 SUV modeli

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,71 artışla 110 bin 302 adede ulaştı.

Eylül ayında otomobil satışları yüzde 26,77 artarak 88 bin 274 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 21,66'lık artışla 22 bin 028 adet olarak kaydedildi.

ZİRVEDE SUV MODELLERİ VAR

SUV ve crossover modeller, toplam satışlardan yüzde 63’e yaklaşan paylarıyla pazarın en güçlü segmenti olmaya devam ettiğini bir kez daha kanıtladı.

EYLÜL AYININ LİDERİ NISSAN QASHQAI OLDU

Eylül ayında SUV segmentinin lideri 3 bin 621 adetlik satışla Nissan Qashqai oldu. İkinci sırada ise 3 bin 290 adetle pazarın en uygun fiyatlı seçeneklerinden biri olan Dacia Sandero Stepway yer aldı.

Fiat Egea Cross 2 bin 445 adetlik satışla üçüncü sırayı alırken, Türkiye'de üretilen Renault Duster ve Toyota C-HR ilk beşi tamamladı.

Nissan Qashqai - 3 bin 621

Dacia Sandero Stepway - 3 bin 290

Fiat Egea Cross - 2 bin 445

Renault Duster - 2 bin 138

Toyota C-HR - 2 bin 80

Cupra Formentor - 1.767

Peugeot 2008 - 1.717

Tesla Model Y - 1.664

Chery Tiggo 7 Pro Max - 1.418

Peugeot 3008 - 1.372

YILIN LİDERİ İSE DEĞİŞMEDİ: TESLA MODEL Y

2025'in ilk dokuz ayını kapsayan genel sıralamada ise zirvede farklı bir isim var. Bu dönemde 27 bin 420 adetlik satış rakamına ulaşan Tesla Model Y, yılın en çok satan SUV modeli olmaya devam ediyor.

Yıllık sıralamada Tesla Model Y'yi BYD Seal U ve yerli otomobil Togg T10X takip ediyor. Eylül ayının lideri Nissan Qashqai ise genel sıralamada dokuzuncu sırada yer alıyor.

Tesla Model Y - 27 bin 420

BYD Seal U - 23 bin 482

Togg T10X - 22 bin 131

Fiat Egea Cross - 20 bin 436

Toyota C-HR - 17 bin 755

Dacia Sandero Stepway - 16 bin 374

Peugeot 2008 - 16 bin 278

Volkswagen T-ROC - 14 bin 717

Nissan Qashqai - 14 bin 424

Peugeot 3008 - 12 bin 573