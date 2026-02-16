Ferrari duyurdu: Yıl bitmeden 5 yeni model geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sipariş defterleri 2027 yılına kadar dolan Ferrari, kârlılığını artırmak amacıyla yeni model atağına kalkıyor.

Markanın üretim felsefesi gereği, bu yeni modellerin büyük bir kısmının özel seriler ve kişiye özel üretilen "one-off" otomobillerden oluşması bekleniyor.

İLK TAM ELEKTRİKLİ FERRARI: LUCE

Ferrari'nin tarihindeki ilk tam elektrikli otomobil olma özelliğini taşıyan Luce, Mayıs ayında resmi olarak tanıtılacak.

Marka tarafından "her açıdan tamamen farklı" olarak tanımlanan model, retro-modern tasarımıyla elektrikli süper otomobil pazarında yeni bir dönem başlatacak.

İtalyan dev, 2030 yılına kadar toplam 20 yeni model tanıtma hedefi doğrultusunda ürün gamını yeniden şekillendiriyor.

Şirketin gelecek planlamasında araç portföyünün yüzde 40'ını hibrit, yüzde 40'ını içten yanmalı ve yüzde 20'sini ise tam elektrikli modellerin oluşturması hedefleniyor.