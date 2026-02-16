Abone ol: Google News

Ferrari duyurdu: Yıl bitmeden 5 yeni model geliyor

İtalyan süper spor otomobil üreticisi Ferrari, 2026 yılı içerisinde tarihindeki ilk tam elektrikli modeli Luce dahil olmak üzere toplam 5 yeni model tanıtacağını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 16.02.2026 15:43
  • Ferrari, 2026 yılı içinde 5 yeni model tanıtacağını duyurdu.
  • Bunlar arasında Ferrari'nin ilk tam elektrikli otomobili Luce de bulunuyor.
  • Markanın amacı, ürün gamını genişleterek kârlılığını artırmak.

Sipariş defterleri 2027 yılına kadar dolan Ferrari, kârlılığını artırmak amacıyla yeni model atağına kalkıyor.

Markanın üretim felsefesi gereği, bu yeni modellerin büyük bir kısmının özel seriler ve kişiye özel üretilen "one-off" otomobillerden oluşması bekleniyor.

İLK TAM ELEKTRİKLİ FERRARI: LUCE

Ferrari'nin tarihindeki ilk tam elektrikli otomobil olma özelliğini taşıyan Luce, Mayıs ayında resmi olarak tanıtılacak.

Marka tarafından "her açıdan tamamen farklı" olarak tanımlanan model, retro-modern tasarımıyla elektrikli süper otomobil pazarında yeni bir dönem başlatacak.

İtalyan dev, 2030 yılına kadar toplam 20 yeni model tanıtma hedefi doğrultusunda ürün gamını yeniden şekillendiriyor.

Şirketin gelecek planlamasında araç portföyünün yüzde 40'ını hibrit, yüzde 40'ını içten yanmalı ve yüzde 20'sini ise tam elektrikli modellerin oluşturması hedefleniyor.

