OMODA ve JAECOO Türkiye'de güçlerini birleştirdi

Türkiye pazarına 2024 yılında giriş yapan JAECOO ve teknoloji odaklı OMODA, küresel genişleme hedefleri doğrultusunda birleşme sürecini tamamladığını duyurdu.

Bu hamleyle birlikte şirket, şehir içi modaya odaklanan mobilite çözümlerinden premium off-road SUV modellerine kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesini Türk tüketicisine sunmayı hedefliyor.

JAECOO 7 SEGMENTİNDE LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Ocak 2026 verilerine göre JAECOO 7 modeli, Türkiye’nin en çok satan yüksek segment modelleri arasında zirveye yerleşerek büyük bir başarıya imza attı.

Markanın kazandığı bu ivme, OMODA’nın yeni modellerinin de pazara sunulmasıyla birlikte çift markalı yapının elini daha da güçlendirecek.

OMODA markası gelecek vizyonu, moda ve ileri teknolojiye odaklanırken; JAECOO ise gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemleri ve güvenlik teknolojileriyle off-road segmentinde standartları yeniden belirliyor.

İki markanın birleşimi, farklı yaşam tarzlarına hitap eden tamamlayıcı bir ekosistem oluşturarak tüketicilere yenilikçi seçenekler sunacak.