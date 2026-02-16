Nissan modellerinde şubat ayı kampanyaları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nissan Türkiye, yetkili servislerinde 3 yaş ve üzeri modeller için araç yaşına bağlı olarak yüzde 20 ile yüzde 30 arasında değişen indirim oranları sunuyor.

Kampanya kapsamında 3-5 yaş arası araçlara yüzde 20, 5-7 yaş arası araçlara yüzde 25, 7 yaş ve üzeri araçlara ise yüzde 30 indirim avantajı sağlanıyor.

ÜCRETSİZ YOL YARDIM HİZMETİ

Bakım yaptıran veya 20 bin TL üzerinde harcama yapan 3 yaş üzeri Nissan kullanıcılarına, bir yıl boyunca geçerli 7/24 yol yardım hizmeti hediye ediliyor.

Bu hizmetle birlikte sürücülerin yol güvenliğinin yetkili servis güvencesiyle desteklenmesi hedefleniyor.

AKSESUARLARDA YÜZDE 30 İNDİRİM

Şubat ayı boyunca tüm orijinal Nissan aksesuarlarında müşterilere yüzde 30 oranında indirim fırsatı sunulmaya devam ediyor.

Kullanıcılar, araçlarını kişiselleştirmek için sunulan bu avantajlardan yetkili servis noktalarından veya online randevu sistemi üzerinden yararlanabiliyor.