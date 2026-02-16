Yeni Hyundai Bayon, bu yıl içinde satışa sunulacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hyundai, popüler B-SUV modeli Bayon’un ikinci nesli üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı.

Kuzey Avrupa’da test edilirken görüntülenen ilk prototipler, yeni Bayon’un mevcut nesle göre daha iri ve güçlü bir SUV duruşuna sahip olacağını kanıtlıyor.

Markanın yeni tasarım dilini benimseyen model, ön bölümde boydan boya uzanan LED ışık imzasıyla Kona modeline daha yakın bir görünüme kavuşacak.

BOYUTLAR BÜYÜYOR İÇ MEKAN GENİŞLİYOR

Yeni nesil Bayon’da iç mekan ferahlığını ve bagaj hacmini artırmak adına aks mesafesinin uzatılması beklenirken, tavan çizgisi daha yatay bir forma dönüştürülüyor.

Yaklaşık 4,10-4,20 metre uzunluğunda olması öngörülen araçta, yeni dijital paneller ve gelişmiş multimedya ekranlarıyla kabin kalitesinin artırılacak.

TAM HİBRİT TEKNOLOJİSİ GELİYOR

Yeni Bayon, motor seçeneklerinde hibrit teknolojisine çok daha net bir odak noktası belirleyerek mevcut hafif hibrit sistemleri bir adım ileriye taşıyor.

Tam hibrit sistemin yanı sıra modelin karakterini daha dinamik hale getirecek sportif "N Line" donanım paketinin de ürün gamında yer alması bekleniyor.

Marka, yeni modeli 2027 yılına girmeden yollarla buluşturmayı hedefliyor.