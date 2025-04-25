Ferrari, elektrikli otomobili için sahte bir şanzıman üretecek

Haber Merkezi

Elektrikli Ferrari modeli çok yakında aramızda olacak ve İtalyan lüks spor otomobil üreticisi, bu yeni döneme hazırlanırken oldukça ilginç teknolojiler üzerinde çalışıyor.

Şirket daha önce ilk elektrikli aracının kendine özgü bir "ses imzasına" sahip olacağını belirtmişti ve bu yılın başlarında görüntülenen bir prototip de bu iddiayı doğrular nitelikteydi.

Şimdi ise ortaya çıkan iki yeni patent başvurusu, Ferrari'nin elektrikli araçları için sanal bir motor ve vites değiştirme sistemi yani bir nevi "sahte" şanzıman üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Bu patentlerden ilki, bir elektrik motorunun ayarlarını düzenleyerek içten yanmalı bir motorun tork (dönme momenti) çıkışını ve bir şanzımanın vites geçişlerini simule edecek bir sistemi tanımlıyor.

Simule edilen tork çıkışı, gaz pedalının konumuna ve seçili olan "sanal vitese" göre belirlenecek.

Sürücüler, tıpkı diğer Ferrari modellerinde olduğu gibi, direksiyonun arkasındaki vites değiştirme kulakçıklarıyla bu sanal vites geçişlerini kontrol edebilecekler.

HOPARLÖRLERDEN YAPAY MOTOR SESİ GELECEK

Diğer patent ise, bu sanal motor ve şanzımana bağlı olarak çalışan ve dijital olarak üretilen bir motor sesinin hem aracın içindeki hem de dışındaki hoparlörlerden duyurulmasını hedefliyor.

Bu yapay ses, sürücünün tercihlerine bağlı olarak "tarihi, modern, fütüristik, adrenalin dolu veya rahatlatıcı" gibi farklı karakterlerde notalar üretebilecek.

Ayrıca sistem, sanal vites geçişleri sırasında özel ses efektleri de sunacak. Patent başvurusunda, bu simülasyonlara temel oluşturmak amacıyla içten yanmalı motorların seslerinin nasıl kaydedileceğine dair yöntemler de detaylandırılıyor.

AMAÇ: GELENEKSEL FERRARI HİSSİYATI

Kısacası Ferrari, elektrikli araçlarının sürüş hissiyatını ve sesini, geleneksel içten yanmalı motorlu ve şanzımanlı modellerine benzetmek için kapsamlı bir simülasyon sistemi üzerinde çalışıyor.

Şirketin bu sistemi, 2025 yılında tanıtılması beklenen ilk tamamen elektrikli modelinde kullanıp kullanmayacağı kesin olmasa da kullanmaması pek olası görünmüyor.