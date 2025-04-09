Ferrari, manuel vitesin geri dönmesini istiyor

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Otomotiv dünyasının ikonik markalarından Ferrari, son yıllarda elde ettiği rekor satışlar ve uzun sipariş listeleriyle dikkat çekiyor.

Elektrikli otomobil pazarına da adım atmaya hazırlanan İtalyan üretici, mevcut müşteri kitlesini memnun etmenin yanı sıra yeni hayranlar kazanmayı hedefliyor.

Bu stratejinin en çarpıcı adımlarından biri ise manuel şanzıman tutkunlarını heyecanlandıracak bir gelişme oldu. Ferrari, normal üretim modellerinde olmasa bile, özel serilerinde manuel vites seçeneğini yeniden değerlendiriyor.

ÖZEL ÜRETİMDE MANUEL VİTES İHTİMALİ

Ferrari Ürün Geliştirme Şefi Gianmaria Fulgenzi, Avustralya merkezli Carsales dergisine yaptığı açıklamada, Monza SP1/SP2 ve Daytona SP3 gibi özel üretim otomobillerde geçitli manuel şanzımanın sunulmasının mantıklı olabileceğini belirtti.

"Icona" serisi olarak adlandırılan ve markanın en özel modellerini kapsayan bu araçlar, şimdiye kadar sadece otomatik şanzımanla sunuluyordu.

Ancak Fulgenzi'nin açıklamaları, bu özel Ferrari modellerinin yakın gelecekte üç pedallı manuel şanzıman seçeneğiyle de sunulabileceği yönünde umutları artırdı.

Fulgenzi, manuel vites seçeneğinin geri dönmesi yönünde varlıklı müşterilerden yoğun talep aldıklarını da sözlerine ekledi.

Ferrari'nin en son 2012 yılında California modelinde kullandığı geçitli manuel vites, Formula 1 pilotu Lewis Hamilton gibi ünlü isimlerin de istek listesinde yer alıyor.

Yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton'ın, kendi pilot numarasına ithafen "F44" adını taşıyacak özel bir F40 versiyonu istediği de biliniyor.

Bu tür talepler, Ferrari'nin özel üretimlerinde manuel vites seçeneğini ciddi şekilde düşünmesine yol açmış gibi görünüyor.