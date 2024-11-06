Ferrari'den büyük başarı: Satılan araçların yüzde 90'ı yollarda

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Ferrari, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile otomotiv dünyasında büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

Şirketin ikinci el satış programının başkanı Andrea Scioletti, Maranello'da basın mensuplarına verdiği demeçte, bugüne kadar üretilen Ferrari'lerin yüzde 90'ının hala aktif olarak kullanıldığını belirtti. Bu oran, 300 binden fazla araca denk geliyor.

İKİNCİ EL ARAÇLAR YENİDEN HAYATA DÖNÜYOR

Scioletti, bu başarının ardında yatan en önemli etkenlerden birinin Ferrari Onaylı programı olduğunu vurguladı.

Bu program kapsamında ikinci el Ferrari modelleri, fabrikada özenle yenilenerek neredeyse yeni bir araç haline getiriliyor.

Ferrari Onaylı programı ile satılan araçlar, 16 yaşına veya 75 bin mil kilometreye kadar 24 ay garanti ile sunuluyor.

YÜZDE 90'LIK ORAN, DİĞER MARKALAR İÇİN ULAŞILMASI ZOR BİR HEDEF

Ferrari'nin ulaştığı bu yüzde 90'lık oran, diğer otomobil markaları için ulaşılması zor bir hedef olarak görülüyor.

20 yıldan uzun süre önce satılan Toyota modellerinin yüzde 80'inden fazlasının ve tüm Porsche'lerin yaklaşık yüzde 70'inin hala yollarda olduğu tahmin ediliyor.

Ancak bu markaların her ikisi de, onlarca yıllık üretim sürecinde Ferrari'den çok daha fazla araç üretti.