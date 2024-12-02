Fiat 500e'nin üretimi bir kez daha durduruldu

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Stellantis, Fiat 500e üretimini düşük talep nedeniyle bir kez daha durdurmak zorunda kaldı.

İtalya'daki Mirafiori fabrikasında üretilen ikonik şehir otomobili, 2 Aralık Pazartesi gününden 5 Ocak 2025 Pazar gününe kadar üretim bandından inmeyecek.

Maserati de aynı sorunla karşı karşıya olduğu için GranTurismo ve GrabCabrio modellerinin üretimini aynı dönemde durduracak.

STELLANTİS'TEN AÇIKLAMA

Stellantis, üretimin yüzde 97'sinin elektrikli araçlardan oluştuğu Torino'daki fabrikada “çeşitli Avrupa pazarlarında elektrikli otomobil satışlarında devam eden belirsizlik” nedeniyle geçici bir ara verdiklerini açıkladı.

Amerika ve Çin gibi pazarlarda bile lüks otomobillere olan düşük talep, Maserati satışlarını da olumsuz etkiliyor.

Fiat 500e'nin üretimi, bu yıl içinde birkaç kez daha durdurulmuştu. Stellantis patronu Carlos Tavares, bu durumu "kötü pazarlama stratejilerinin suçu" olarak nitelendirdi.

Fiat, yeni 500'ün içten yanmalı motora sahip bir versiyonunu üreterek satış rakamlarını artırmayı planlıyor.

Mevcut plan, 2026 yılında hibrit güç ünitesine sahip bir 500 modeli sunmak. Bu arada Polonya'da üretilen önceki nesil Fiat 500, belli başlı ülkelerde satılmaya devam ediyor. Aynı modeli temel alan Abarth logolu kardeşi ise yakında satıştan kaldırılacak.

Maserati de düşük talep nedeniyle GranTurismo ve GrabCabrio modellerinin üretimini 2 Aralık - 5 Ocak tarihleri arasında durduracak. Lüks otomobil pazarındaki durgunluk, Maserati'nin satışlarını da olumsuz etkiliyor.