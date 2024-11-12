Fiat Egea'ya zam geldi: İşte kasım ayı güncel fiyat listesi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl en çok satan otomobil Fiat Egea Sedan oldu.
Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, 9 yıldır Türkiye'nin zirvesinde yer almayı başardı.
Mayıs ayına girmemizle birlikte fiyatı 1 milyon TL'yi aşan, ardından tekrar düşüşe geçen Fiat Egea fiyatları, kasımda yapılan zamla yeniden 1 milyonun üzerine çıktı.
FIAT EGEA GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Easy, Manuel - 889.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Easy (GSR), Manuel - 924.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban, Manuel - 954.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR), Manuel - 994.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR), Manuel - 1.049.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR), Manuel - 1.104.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel Easy, Manuel - 1.014.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Manuel - 1.282.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Manuel - 1.337.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Otomatik - 1.400.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Manuel - 1.445.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge, Otomatik - 1.440.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Otomatik - 1.500.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR), Otomatik - 1.555.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit Easy, Otomatik - 1.380.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit Urban, Otomatik - 1.425.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit Limited, Otomatik - 1.535.900 TL
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