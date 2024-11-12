Fiat Egea'ya zam geldi: İşte kasım ayı güncel fiyat listesi

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl en çok satan otomobil Fiat Egea Sedan oldu.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, 9 yıldır Türkiye'nin zirvesinde yer almayı başardı.

Mayıs ayına girmemizle birlikte fiyatı 1 milyon TL'yi aşan, ardından tekrar düşüşe geçen Fiat Egea fiyatları, kasımda yapılan zamla yeniden 1 milyonun üzerine çıktı.

FIAT EGEA GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

1.4 Fire 95 HP, Benzinli Easy, Manuel - 889.900 TL

1.4 Fire 95 HP, Benzinli Easy (GSR), Manuel - 924.900 TL

1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban, Manuel - 954.900 TL

1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR), Manuel - 994.900 TL

1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR), Manuel - 1.049.900 TL

1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR), Manuel - 1.104.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP, Dizel Easy, Manuel - 1.014.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Manuel - 1.282.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Manuel - 1.337.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Otomatik - 1.400.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Manuel - 1.445.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge, Otomatik - 1.440.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Otomatik - 1.500.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR), Otomatik - 1.555.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit Easy, Otomatik - 1.380.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit Urban, Otomatik - 1.425.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP, Hibrit Limited, Otomatik - 1.535.900 TL