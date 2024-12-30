Fiat, elektrikli araç sahiplerine özel hizmet paketini duyurdu

AA & Ensonhaber

Fiat, elektrikli araç sahiplerine özel bir hizmet paketi olan "e-Plus"ı kullanıma sundu. Bu paket, Fiat'ın elektrikli araç kullanıcılarına sunduğu çeşitli hizmet ve avantajları içeriyor.

E-PLUS HİZMET PAKETİ

Fiat e-Plus hizmet paketi, Fiat'ın elektrikli araç kullanıcılarına sunduğu birçok avantajı içeriyor:

Ücretsiz mobil şarj: Seyahat sırasında aracınızın şarjı biterse, ücretsiz mobil şarj hizmeti alabilirsiniz.

Şarj indirimi: WAT anlaşmalı noktalarında şarj alımlarında yüzde 5 indirim.

Araç transferi: Yazlık bölgelere araç transferinde yüzde 50 indirim.

Ücretsiz vale hizmeti: Servis ihtiyaçlarınızda ücretsiz vale hizmeti.

Wallbox indirimi: Wallbox şarj ürünleri alımlarında yüzde 10 indirim.

Lastik indirimi: Lastik alımlarında yüzde 10 indirim ve ücretsiz lastik depolama.

Sınırsız asistan ve çekici hizmeti: Asistan ve çekici hizmetlerinden sınırsız yararlanma.

Aksesuar ve mekanik indirimi: Aksesuar ve mekanik işlemlerinde işçilik ve yedek parçada yüzde 10 indirim.

FİYAT

Fiat e-Plus hizmet paketi, 5 bin TL + KDV fiyatla satılıyor.