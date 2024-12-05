AA & Ensonhaber

Fiat'ın sevimli ve çevre dostu şehir otomobili Topolino, tasarım alanında önemli bir başarıya imza attı.

Almanya'nın önde gelen otomotiv dergisi "auto motor und sport" tarafından düzenlenen Autonis Ödülleri'nde Topolino, "En İyi Yeni Tasarım 2024" ödülünü kazandı.

OKURLARIN FAVORİSİ OLDU

Topolino, dergi okurlarının yüzde 37,1'inin oyunu alarak Minicars kategorisinde birinci oldu. Bu sonuç, Topolino'nun tasarımının ne kadar beğenildiğini gösteriyor.

Topolino, şehir içi ulaşımda erişilebilir ve çevre dostu bir çözüm sunuyor. Türkiye'de B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanılabilen Topolino, saatte 45 km maksimum hızıyla şehir içinde güvenli bir sürüş sağlıyor.

Ev tipi prizlerle 4 saatin altında tamamen şarj edilebilen 5,4 kWh bataryaya sahip olan Topolino, düşük karbon ayak iziyle çevreye duyarlı bir seçenek.

Topolino ismi, 1936-1955 yılları arasında üretilen popüler Fiat 500 Topolino modeline bir saygı duruşu niteliğinde.

Yeni Topolino, modern elektrikli araç teknolojileri ve yenilikçi tasarımıyla ikonik modelin mirasını sürdürüyor.