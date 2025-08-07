Fiyat listesi güncellendi: Türkiye’deki en uygun otomobiller belli oldu! İşte, o modeller

Otomobil piyasasında yaşanan hareketlilik hız kesmeden devam ederken markalar Ağustos 2025 itibariyle fiyat güncellemesine gitti.
Güncellenen fiyatların ardından bütçe dostu modeller dikkat çekti. Fiyatların hızla yükseldiği piyasada, 1 milyon TL'nin altında kalan tek model Fiat Egea Sedan oldu.
Uygun fiyatı, donanımı ve performansıyla öne çıkan model, bu segmentteki tüketiciler için öne çıkan bir seçenek olarak değerlendirildi. İşte, piyasadaki en uygun fiyatlı otomobiller…
EN UYGUN 5 SIFIR OTOMOBİL MODELİ
1-Fiat Egea Sedan (Easy) – 949.900 TL
2- Fiat Egea Cross – 1.079.900 TL
3- Hyundai i10 – 1.087.000 TL
4- Hyundai i20 – 1.190.000 TL
5- Kia Picanto – 1.200.000 TL