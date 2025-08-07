Fiyat listesi güncellendi: Türkiye’deki en uygun otomobiller belli oldu! İşte, o modeller Otomobil piyasalarında hareketlilik tüm hızıyla devam ederken Türkiye’de satışı yapılan bütçe dotu modeller belli oldu. Markalar tarafından Ağustos 2025 itibarıyla açıklanan liste fiyatlarına göre en uygun fiyatlı sıfır otomobiller sıralandı. İşte, o modeller…