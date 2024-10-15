Fiyatlar nasıl değişti: Renault Clio ekim ayı güncel fiyat listesi

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Türkiye'nin Çin menşeili otomobillere yüzde 40'lık ek vergi getirmesinden sonra Avrupa merkezli otomotiv şirketleri indirim yapmaya başladı.

Bu kapsamda Renault, efsane modeli Clio için fiyatları 1 milyon TL'nin altına düşürmüştü. Ancak şirket, ağustos ayında en düşük fiyatlı modelini satıştan kaldırdı.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Renault, ekim ayında ise bazı modellerine zam yaparken, bir versiyonun fiyatını düşürdü.

RENAULT CLIO FİYAT LİSTESİ

Ekim ayına özel açıklanan Renault Clio fiyat listesi ve bir önceki aya göre değişimi şu şekilde:

evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp - 1.184.900 TL > 1.189.9000 TL

techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp - 1.318.000 TL > 1.285.000 TL

techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp - 1.589.900 TL > 1.665.000 TL