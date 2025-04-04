Ford, 105 bin 322 otomobili geri çağırdı

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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ford'un yaklaşık 105 bin 322 SUV aracını geri çağırdığını duyurdu.

Geri çağırma kararı, 2018-2020 model yılları arasında üretilen Ford Expedition ve Lincoln Navigator araçlarını kapsıyor.

NHTSA'nın açıklamasına göre, sürücü ve ön yolcu koltuklarındaki emniyet kemeri gergilerinde yaşanan sorun, kemerlerin gerektiği gibi uzayıp kısalmasını engelleyebilir.

Bu durum, olası bir kaza anında yolcuların güvenliğini riske atabilir. Ford yetkili servisleri, etkilenen araçların emniyet kemeri sarıcılarını ücretsiz olarak değiştirecek.

FORD'DAN BÜYÜK İNDİRİM KAMPANYASI

Geri çağırma kararının yanı sıra Ford, rekabet gücünü artırmak amacıyla birçok modelinde büyük indirim kampanyası başlattığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre şirket, geniş stok avantajını kullanarak müşterilere binlerce dolarlık indirim sunacak.