Ford, 140 bin Ranger modelini geri çağırıyor: İşte nedeni

Ford, 2024-2026 model yılları arasında üretilen 140 bin 201 adet Ranger pickup aracını güvenlik gerekçesiyle geri çağırma kararı aldı.

Güneşliklerdeki elektrik tesisatında tespit edilen hatalı montaj ve aşırı bant kullanımı ciddi bir alev alma riski teşkil ediyor.

YANGIN RİSKİNİN TEKNİK KAYNAĞI

Hatalı tesisatın metal gövdeyle temas etmesi sonucu oluşan kısa devreler, tavan döşemesindeki kumaşın tutuşmasına sebebiyet verebiliyor.

Sürücüler bu tehlikeli durumu tavan lambalarındaki titremelerden veya kablo erimesinden kaynaklanan dumanlardan fark edebiliyor.

Ekim 2025’te başlayan incelemeler sonucunda, tesisat çevresindeki kurum birikiminin yanıcı özellik taşıdığı tespit edildi.

Şirket, şu ana kadar bu sorunla bağlantılı herhangi bir kaza veya yaralanma yaşanmadığını resmi olarak açıkladı.

Yetkili servisler araçlardaki arıza kodlarını kontrol ederek hasarlı kablo tesisatlarını ücretsiz olarak yenileyecek.

Ayrıca tüm araçlara, kısa devre algılandığında sistemi devre dışı bırakacak yeni bir BCM yazılım güncellemesi yüklenecek.

Ford, potansiyel tehlikenin önüne geçmek adına tüm kullanıcıları yetkili servislere davet ediyor.

Güvenlik önlemleri kapsamında yapılacak bu işlemlerle araçlardaki yangın riskinin tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.