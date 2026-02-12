Ford, 2025 yılında 8 milyar dolardan fazla zarar etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ford, 2025 yılı mali sonuçlarını açıkladı ve şirket için oldukça zorlu geçen bir tablonun detaylarını paylaştı.

Otomobil devi, bir önceki yıl elde ettiği kârın aksine geçen yıl 8,2 milyar dolarlık net zarar bildirerek 2008 krizinden bu yana en kötü mali performansını sergiledi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ BÖLÜMÜNDE BÜYÜK KAYIP

Şirketin elektrikli araçlara odaklanan Model e bölümü, yıllık bazda 4,8 milyar dolarlık bir faaliyet zararı açıkladı.

Üç sıralı elektrikli araç projelerinin iptali ve ortak girişimlerden çekilme kararları, bilançoya milyarlarca dolarlık ek maliyet olarak yansıdı.

Mali tabloyu olumsuz etkileyen faktörler sadece elektrikli araç stratejisiyle sınırlı kalmadı.

Alüminyum tedarikçisi Novelis'te çıkan yangınlar F-150 üretimini aksatırken, gümrük vergileri ve geri çağırma operasyonları da şirketin kasasından ciddi miktarda nakit çıkışına neden oldu.

GELECEK YILLAR İÇİN BEKLENTİLER

Ford CEO'su Jim Farley zorlu kararlar aldıklarını belirtirken, şirket 2026 yılı için 8 ila 10 milyar dolar arasında düzeltilmiş faaliyet kârı hedefliyor.

Ancak yapılan planlamalara göre, elektrikli araç bölümünün önümüzdeki dönemde de yaklaşık 4,5 milyar dolar zarar etmesi bekleniyor.