Ford, 400 binden fazla aracı geri çağırıyor: İşte nedeni

Otomotiv devi Ford, ön cam silecek kollarının yerinden ayrılmasına yol açabilecek bir üretim hatasını tespit etti.

Bu durum özellikle 2021-2023 model yılına ait Expedition, Super Duty ve Lincoln Navigator serilerini doğrudan etkiliyor.

ÜRETİM HATASI SİLECEK SİSTEMLERİNİ BOZUYOR

Tedarikçi kaynaklı üretim süreci, tutma plakalarının hatalı perçinlenmesi sonucu silecek yivlerinin aşınmasına sebebiyet veriyor.

Mekanizmada yaşanan bu fonksiyon kaybı, kötü hava koşullarında sürücü görüşünü engelleyerek güvenlik risklerini beraberinde getirdi.

FORD SÜRECİ ŞUBAT AYINDA İNCELEMEYE ALDI

Ocak 2026'da artan garanti başvurularını inceleyen marka, sorunun başlangıçta tahmin edilenden daha geniş bir araç grubunu etkilediğini doğruladı.

Yapılan kapsamlı kontrollerin ardından Super Duty modelleri de güvenlik gerekçesiyle resmi listeye dahil edildi.

KAZA VEYA YARALANMA BİLGİSİ BULUNMUYOR

Resmi kayıtlara göre arıza ile ilgili binlerce garanti başvurusu bulunsa da henüz herhangi bir kaza gerçekleşmedi.

Şirket, mart ayı itibarıyla ana nedeni netleştirerek gerekli onarım süreçlerini başlattığını tüm kamuoyuna bildirdi.