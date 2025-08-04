Ford duyurdu: Ucuz elektrikli araç planları 11 Ağustos'ta açıklanacak

Amerikalı otomotiv devi Ford, merakla beklenen uygun fiyatlı elektrikli araç planlarını 11 Ağustos'ta düzenleyeceği özel bir etkinlikle açıklayacak.

CEO Jim Farley, bu duyuruyu şirket için tarihi bir dönüm noktası olan "Model T anı" olarak nitelendirdi.

TESLA'DAN TRANSFER EDİLEN MÜHENDİSLERİN GİZLİ PROJESİ

Bu iddialı projenin arkasında, daha önce Tesla'da görev yapmış Alan Clarke liderliğindeki gizli bir mühendis ekibi bulunuyor.

Ekipte Tesla, Rivian, Apple ve Lucid Motors gibi önemli şirketlerden transfer edilen yetenekler de yer alıyor.

İLK ARAÇ 2027'DE GELECEK

Bu yeni platform üzerine inşa edilecek ilk aracın 2027'de piyasaya sürülecek bir elektrikli pickup olacağı belirtildi.

Ancak Ford'un bu hamlesi, Tesla ve General Motors gibi rakiplerinin daha erken tarihlerde kendi uygun fiyatlı elektrikli modellerini piyasaya süreceği çetin bir rekabet ortamına denk geliyor.