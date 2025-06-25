Ford Explorer, Tremor versiyonuyla arazi yeteneklerini sergiliyor

Ford, daha önce Maverick ve F-150 gibi modellerinde sunduğu arazi odaklı "Tremor" donanım paketini şimdi de Explorer modeline getirdi.

Yeni Ford Explorer Tremor, standart modele kıyasla daha yetenekli bir arazi aracı olarak öne çıkıyor.

ARAZİ İÇİN ÖZEL DONANIMLAR

Ford Explorer Tremor, arazide daha yetenekli olması için 2,5 cm yükseltilmiş bir süspansiyon düzenine ve gövde altı korumasına sahip.

Bu değişiklikler, aracın ön ve arka yaklaşma açılarını iyileştirerek zorlu koşullarda daha rahat hareket etmesini sağlıyor.

Tasarımda ise Tremor'a özgü ek aydınlatmalar, turuncu renkteki çekme kancaları ve diğer turuncu vurgular dikkat çekiyor. Araçta ayrıca özel bir off-road sürüş modu da bulunuyor.

GÜÇLÜ MOTOR

Kaputun altında, Explorer ST modelinden tanıdık olan ve 406 beygir güç üreten 3.0 litrelik EcoBoost V6 motor yer alıyor. İlerleyen tarihlerde 304 beygirlik 2.3 litrelik bir motor seçeneğinin de sunulacağı belirtildi.

Dört tekerlekten çekiş sistemi ve Torsen sınırlı kaymalı diferansiyel standart olarak sunulurken, araçta Ford'un Digital Experience bilgi-eğlence sistemi ve CoPilot 360 2.0 sürüş asistanı da bulunuyor. Ford, modelin fiyatını ve teslimat başlangıç tarihini ise henüz açıklamadı.