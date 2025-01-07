Ford Mustang, 2024 yılında tarihinin en kötü satış performansını elde etti

Haber Merkezi

Ford, 2024 yılı satış verilerini açıkladı. Mustang, 44 bin 003 adetlik satış rakamıyla 60 yıllık tarihindeki en kötü yılını geride bıraktı.

Mustang satışları, son yıllarda düşüş trendinde. 2023 yılında hafif bir artış yaşansa da, 2024 yılında satışlar tekrar düştü ve tarihi bir dip seviyeye ulaştı.

MACH-E'NİN YÜKSELİŞİ

Mustang'in elektrikli versiyonu Mach-E ise satışlarını artırmaya devam ediyor. Mach-E, 2024 yılında 51 bin 745 adet satılarak Mustang'i geride bıraktı.

Mustang'in düşük satış rakamları, modelin geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor. Ford, Mustang'i yeniden canlandırmak için yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalabilir.