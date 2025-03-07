Ford Mustang satışları 2025'te düşmeye devam ediyor

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Ford'un açıkladığı şubat ayı verilerine göre, Mustang satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,4 oranında azaldı.

Ford'un en çok kan kaybeden modeli olan Mustang, geçen yılın ilk iki ayında 7 bin 886 adet satarken, bu yıl aynı dönemde sadece 5 bin 191 adet satıldı.

Hatta elektrikli Mustang Mach-E bile, geleneksel Mustang satışlarını geride bıraktı.

SATILMAMA NEDENLERİ

Mustang modellerinin fiyatları satış rakamlarının düşmesinde etkili oluyor. Ayrıca Amerikalı müşteriler artık 2 kapılı coupe modelleri tercih etmiyor.

Performans tutkunları için V8 motorlu Mustang modellerinin fiyatları da epey yüksek.

Mustang'in giriş seviyesi modeli bile Amerika'da 33 bin 515 dolardan başlıyor. V8 motorlu modellerin fiyatı ise 47 bin 55 dolara kadar çıkıyor.

Amerikalı tüketiciler, son yıllarda SUV ve kamyonet gibi daha pratik ve geniş araçlara yöneliyor. İki kapılı coupe modelleri ise artık daha az tercih ediliyor.

Mustang, Amerika pazarında birçok güçlü rakiple karşı karşıya. Özellikle Chevrolet Camaro ve Dodge Challenger gibi modeller, Mustang'in pazar payını zorluyor.