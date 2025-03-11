Ford Otosan ve Iveco’dan 343 milyon euroluk iş birliği

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Ford Otosan ve Iveco, ağır ticari araç sektöründe dev bir iş birliğine imza attı.

Avrupa Birliği'nin 2028'de yürürlüğe girecek Doğrudan Görüş Standardı (GSR D Direct Vision Yönetmeliği) gerekliliklerine uyum sağlamak ve karbon salınımını azaltmak amacıyla iki şirket, yeni ağır kamyon kabin modellerinin geliştirilmesi için güçlerini birleştirdi.

ORTAK GELİŞTİRME VE ÜRETİM MODELİ

İki şirket, yeni kabinleri ortak geliştirecek, bazı kabin parçalarını birlikte tedarik edecek ve her iki şirket de kabinleri kendi tesislerinde üreterek Ford Trucks ve Iveco markaları altında satışa sunacak.

Proje kapsamında fikri haklar eşit şekilde paylaşılacak ve mühendislik harcamaları ortak karşılanacak.

Üretim ve yatırım harcamaları ise satış adetleri oranında paylaşılacak.

İLK MODELLER 2028'DE HAZIR

Ortak geliştirme faaliyetleri kapsamında tasarlanacak ilk kabinlerin 2028 yılı itibarıyla üretime hazır hale gelmesi bekleniyor.

Anlaşma, 31 Aralık 2029'a kadar geçerli olacak ve tarafların 30 Kasım 2026'ya kadar belirli koşullarla fesih hakkı bulunacak.

Bu iş birliği, ağır ticari araç sektöründe yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. İki dev şirketin güçlerini birleştirmesi, sektördeki rekabeti artıracak ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini hızlandıracak.