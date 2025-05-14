Ford Türkiye, elektrikli yeni binek ve ticari araçlarını tanıttı

AA & Ensonhaber

Ford Türkiye, İstanbul Park Yarış Pisti'nde düzenlediği özel bir etkinlikle, elektrikli araç yelpazesini beş yeni modelle genişlettiğini duyurdu.

Bu lansmanla marka, hem binek hem de hafif ticari segmentlerdeki yeni elektrikli araçları Puma Gen-E, Ford Explorer, Ford Capri, E-Tourneo Courier ve E-Tourneo Custom'ı basına tanıttı.

'ELEKTRİĞİN FORD ÇAĞI' YENİ MODELLERLE BAŞLADI

Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, tanıtılan yeni modellerin Ford'un tasarım, bağlanırlık ve performans gibi temel değerlerinin yeni nesil bir yansıması olduğunu belirterek şunları söyledi:

Bizce elektrikli mobilite tek başına bir ürün değil, bir ekosistem ve Ford Türkiye olarak bu ekosistemin dönüşümüne liderlik etme vizyonunu taşıyoruz.

YENİ BİNEK ELEKTRİKLİ MODELLER ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Ford Otosan üretimi Puma Gen-E, 1 milyon 593 bin 100 TL'den başlayan fiyatı ve şehir içinde 494 km'ye varan menziliyle sunulurken; Almanya'da üretilen tam elektrikli SUV Explorer 1 milyon 720 bin TL'den, ikonik Capri ise 1 milyon 920 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve dikkat çekici teknolojik donanımlarla geliyor.

Her üç model de FordPass uygulaması ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatıldı.

ELEKTRİKLİ TİCARİ ARAÇLAR DA PAZARA SUNULUYOR

Ford'un elektrikli ticari araç modellerinden E-Tourneo Courier Journey 1 milyon 685 bin TL'den, E-Tourneo Custom ise 2 milyon 896 bin 400 TL'den başlayan fiyatlarla tanıtıldı.

E-Tourneo Courier Journey ve E-Tourneo Custom haziran ayında satışa çıkacakken, Puma Gen-E, Explorer ve Capri modelleri 14 Mayıs itibarıyla Ford bayilerinde ve online platformda yerini alıyor.