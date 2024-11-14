Ford'dan yeni karar: Elektrikli araç üretiminde frene basıyor

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Ford, elektrikli araç pazarındaki zorlu koşullar nedeniyle Almanya'daki Köln fabrikasında üretimi kısıyor.

Şirket, "Elektrikli araçlar için hızla kötüleşen piyasa koşulları" nedeniyle Explorer ve Capri modellerinin üretimini azaltma kararı aldı.

KÖLN FABRİKASINDA ÜRETİM AZALTILIYOR

Alman gazetesi Kölner Stadt-Anzeiger'in haberine göre; Ford sözcüsü, elektrikli araçlar için hızla kötüleşen pazar koşullarının Explorer ve Capri üretimine fren koyduğunu doğruladı. Çalışanlar, Noel tatiline kadar bir hafta çalışıp bir hafta izin yapacak.

PAZAR PAYI DÜŞÜYOR

Ford'un bu kararı, Avrupa'daki elektrikli araç pazarındaki durgunluğun bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Yılın ilk dokuz ayında Ford'un Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği/EFTA bölgesindeki pazar payı yüzde 4,1'den yüzde 3,3'e düştü.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Ford'un Ocak-Eylül 2023 döneminde sattığı binek otomobil sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 düşüşle 326 bin 975'te kaldı.