Ford'un ardından GM de Çin ihracatını durdurdu

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ABD'li otomotiv devi General Motors (GM), Çin pazarına yönelik ABD'den gerçekleştirdiği araç sevkiyatını durduracağını açıkladı.

Şirket, bu kararını Çin'e ihracat yapan çalışanlarına ve bayilerine bildirirken, kararın temelinde ekonomik koşullardaki önemli değişikliklerin yattığı belirtildi.

GM, Çin pazarında ABD'den ihraç ettiği araçları yalnızca "Durant Guild" adlı premium ithalat markası üzerinden sunuyordu ve bu operasyon, şirketin Çin'deki toplam satış hacminin yüzde 0,1’inden daha azını temsil ediyordu.

Bir GM sözcüsü, ekonomik koşullardaki değişiklikler nedeniyle Durant Guild’i yeniden yapılandırmaya ve GM China’nın operasyonlarını optimize etmeye karar verdiklerini ifade etti.

ÇİN PAZARINDAKİ ZORLU REKABET AMERİKALI ÜRETİCİLERİ ETKİLİYOR

GM’nin bu kararı, Çin pazarındaki zorlu rekabet ortamının ve değişen piyasa dinamiklerinin etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz nisan ayında benzer bir adım da Ford Motor’dan gelmiş ve Ford da Çin'e ihracatını durdurduğunu duyurmuştu.