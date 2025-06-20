Fren ve koltuk sorunu var: Ford, 330 binden fazla aracını geri çağırıyor

Henüz geçtiğimiz ay 1 milyon adetten fazla aracını geri çağıran Ford, bu yılki 77. geri çağırma operasyonunu da başlattı. Yeni operasyon, dört farklı model ailesini ve 330 binden fazla aracı kapsıyor.

FREN SORUNU VAR

İlk geri çağırma, 2 bin 345 adet Super Duty kamyoneti (F-250, F-350, F-450 ve F-550) etkiliyor. Bu araçlarda, fren servosunun içindeki eksik bir koruma yayı nedeniyle frenlerin kullanılamaz hale gelme riski bulunuyor.

Ford, bu sorunu yaşayan araçların sahiplerini, onarım yapılana kadar araçlarını kullanmamaları konusunda uyardı. Bu, en acil güvenlik riskini taşıyan geri çağırma olarak öne çıkıyor.

MUSTANG MACH-E VE BRONCO'DAKİ HATALAR

İkinci geri çağırma, 276 adet Mustang Mach-E modelini kapsıyor. Bu araçlarda, üretim sırasında yaşanan küçük bir "çapak" sorunu nedeniyle aracın park moduna geçmediği tespit edildi.

Üçüncü geri çağırma ise 27 bin 768 adet dört kapılı 2025 model Bronco'yu ilgilendiriyor. Bu modellerde, sol kapı kolunun güvenlik kilidinin düzgün çalışmadığı ve çocuk kilidi aktifken bile kapının içeriden açılabildiği keşfedildi.

Dördüncü ve en büyük geri çağırma, 304 bin 662 adet 2020-2025 model Ford Explorer ve Lincoln Aviator'ı kapsıyor. Bu modellerde, özellikle bir kaza anında ikinci sıra koltuklarının yerinden fırlayabildiği rapor edildi.

Ford, tüm bu sorunlar için etkilenen araç sahipleriyle iletişime geçerek gerekli onarımları ücretsiz olarak yapacak. Bu, markanın bu yıl karşılaştığı ciddi kalite kontrol sorunlarının bir devamı niteliğinde.