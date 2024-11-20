Geely, 13 bin dolarlık kompakt SUV modelini tanıttı

Haber Merkezi

Çinli otomobil üreticisi Geely, Guangzhou Otomobil Fuarı'nda yeni kompakt SUV modeli Cowboy'u tanıttı.

Geely Icon modelini temel alan Cowboy, arazi araçlarına benzeyen tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

ARAZİ ARAÇLARINA GÖZ KIRPIYOR

Geely Cowboy, bölünmüş farları, çift renkli gövde teması ve arazi araçlarını andıran aksesuarlarıyla göz alıcı bir tasarıma sahip.

Ön kaput üzerindeki tutamaçlar, aracın etrafını çevreleyen siyah plastik eklentiler, D sütunu ve bagaj kapağının üzerinde yer alan depolama alanları, Cowboy'un maceraperest ruhunu yansıtıyor.

MODERN İÇ MEKAN

Cowboy'un iç mekanında 8.8 inç dijital gösterge ekranı, 14.6 inç dokunmatik multimedya ekranı ve fiziksel fonksiyon tuşlarına sahip üç kollu direksiyon simidi öne çıkıyor. Bu özellikler, modern ve kullanıcı dostu bir sürüş deneyimi sunuyor.

GÜÇLÜ MOTOR VE ŞANZIMAN

Geely Cowboy, kaputunun altında 178 beygir güç ve 290 Nm tork üreten 1.5 litre üç silindirli turbo benzinli motor barındırıyor.

Arazi iddiasına rağmen önden çekişli olan Cowboy, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla donatılmış.

Geely Cowboy'un Çin'deki başlangıç fiyatı 95 bin 900 yuan, yani yaklaşık 13 bin 200 dolar. Bu uygun fiyat, Cowboy'u özellikle genç ve maceraperest sürücüler için cazip bir seçenek haline getiriyor.