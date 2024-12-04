Genera Motors, bagaj arızası nedeniyle 132 bin aracını geri çağırdı

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ABD merkezli otomotiv devi General Motors (GM), bagaj kapaklarında beklenmedik açılmalara neden olabilen bir arıza nedeniyle 132 bin 037 pikap aracını geri çağırma kararı aldı.

HANGİ MODELLER ETKİLENİYOR

Geri çağırma, elektrikli açılır bagaj kapakları ile donatılmış Chevrolet Silverado HD 2500, 3500 ve GMC Sierra HD 2500, 3500 araçların belirli 2024 modellerini kapsıyor.

Sorun, bagaj kapağının elektronik kapı açma anahtarına su girmesi sonucu oluşuyor. Su girişi, anahtarın kısa devre yapmasına ve bagaj kapağının araç park halindeyken bile istenmeyen bir şekilde açılmasına yol açabiliyor.

NASIL ÇÖZÜLECEK

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yetkili GM bayilerinin, etkilenen araçlardaki dış dokunmatik yüzey anahtar tertibatlarını ücretsiz olarak değiştireceğini açıkladı.

GM, bu geri çağırma ile olası güvenlik risklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bagaj kapağının beklenmedik bir şekilde açılması, trafikte tehlikeli durumlara yol açabilir.

Bu nedenle, etkilenen araç sahiplerinin en kısa sürede yetkili bir GM bayisine başvurmaları ve gerekli onarımı yaptırmaları önem taşıyor.