General Motors, 1000 çalışanın işine son verdi

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General Motors (GM), rekabetçi otomotiv pazarında ayakta kalabilmek ve maliyetleri düşürebilmek adına zor bir karar alarak 1000 çalışanını işten çıkardı.

Şirket, bu kararın "verimlilik," "doğru ekip yapısı" ve "finansal durum" gibi önceliklere odaklanma stratejilerinin bir parçası olduğunu açıkladı.

İŞTEN ÇIKARMALAR HANGİ DEPARTMANLARI ETKİLEDİ

GM tarafından yapılan açıklamada, işten çıkarmaların hem sabit maaşlı hem de saatlik ücretli çalışanları etkilediği belirtildi.

Ancak hangi departmanların etkilendiği konusunda net bir bilgi verilmedi. Detroit Free Press gazetesinin haberine göre, onlarca yıllık deneyime sahip bazı eski çalışanlar da işten çıkarılanlar arasında yer alıyor.

SENDİKALAR HAREKETE GEÇEBİLİR

İşten çıkarmaların saatlik ücretli çalışanları da kapsaması, sendikaların tepkisine yol açabilir.

Sendikaların, GM ile görüşmelere başlaması ve işten çıkarılan çalışanların haklarını savunması bekleniyor.

ARIZONA VE MILFORD TESİSLERİNDE KAPATMA

GM, işgücü kaybının bir kısmının Arizona'daki Yuma deneme sahasındaki faaliyetlerin sona erdirilmesinden kaynaklandığını açıkladı.

Ayrıca, Milford Proving Grounds kompleksindeki Dayanıklılık, Korozyon ve Söküm tesisleri de kapatılıyor.

Bu kararın ardından GM, artık dayanıklılık ve korozyon testlerini şirket içinde yapmak yerine, bu sorumluluğu tedarikçilere devredecek.

Bu durum, tedarikçiler üzerindeki baskıyı artırabilir ve maliyetleri düşürme hedefiyle alınan kararın başka sonuçlar doğurmasına neden olabilir.