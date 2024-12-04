General Motors, batarya fabrikasını LG'ye satıyor

Haber Merkezi

Elektrikli araç üretimine hızla geçiş yapan General Motors (GM), Michigan eyaletindeki batarya fabrikasını LG Energy Solution'a satma kararı aldı.

Bu stratejik hamle, GM'nin elektrikli araç bataryaları tedarik zincirini güçlendirmeyi ve üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

ORTAK GİRİŞİM DEVAM EDECEK

GM'den yapılan açıklamada, Michigan eyaletinin Lansing şehrinde neredeyse tamamlanmış olan Ultium Cells batarya hücresi tesisindeki hisselerin, ortak girişim ortağı LG Energy Solution'a satılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Satış işleminin 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

GM, bu satışın Ultium Cells şirketindeki sahiplik payını değiştirmediğini vurguladı. Ortak girişim, farklı bir yapılanma ile devam edecek.

GM, elektrikli araçlarına yönelik artan talebi karşılamak için Ohio ve Tennessee eyaletlerindeki Ultium Cells tesislerinden yararlanmaya devam edecek.

LG Energy Solution ise ekipman kurulumuna başlamak için neredeyse tamamlanmış Lansing tesisine erişebilecek. Bu sayede, her iki şirket de elektrikli araç bataryası üretimini artırabilecek.

GM, elektrikli araç pazarında liderliği hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için batarya teknolojileri ve üretim kapasitesi kritik öneme sahip.

Michigan'daki batarya fabrikasının LG Energy Solution'a satışı, GM'nin elektrikli araç stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.