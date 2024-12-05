General Motors, Çin pazarında 5 milyar dolar kayıp bekliyor

Haber Merkezi

General Motors (GM), Çin pazarındaki zorlu koşullar nedeniyle beklenenden büyük bir kayıp yaşayacağını duyurdu.

Şirket, Çin'deki operasyonlarını yeniden yapılandırırken 5 milyar doların üzerinde bir maliyetle karşı karşıya kalacağını açıkladı.

SATIŞLAR DÜŞÜYOR, ZARAR ARTIYOR

GM'nin Çin'deki satışları, 2023 yılının ilk dokuz ayında yaklaşık yüzde 20 oranında düştü. Bu düşüş, şirketin pazar payını da olumsuz etkiledi.

GM'nin Çin pazarındaki payı, 2015 yılında yüzde 15'in üzerindeyken, 2023'te yüzde 6,8'e geriledi. Şirket, bu dönemde Çin operasyonlarında 347 milyon dolar zarar etti.

GM, Çin'deki ortak girişimini yeniden yapılandırmak için 2,6 milyar ila 2,9 milyar dolar arasında bir gider bekliyor.

Ayrıca, "tesis kapatmaları ve portföy optimizasyonu" gibi yeniden yapılandırma maliyetlerinin 2,7 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor.

2025'TE TOPARLANMA BEKLENTİSİ

GM, Çin'deki operasyonlarının kısa vadede toparlanmasını beklemiyor. Ancak, şirket 2025 yılı sonuçlarının bir önceki yıla göre iyileşme göstereceğini öngörüyor.

GM, yaptığı açıklamada, "Sermaye verimliliği ve maliyet disiplini üzerine odaklanıyoruz. Çin'deki ortak girişimimizle birlikte işimizi sürdürülebilir ve karlı hale getirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

GM'nin Çin'deki zorlukları, ülkedeki genel bir trendi yansıtıyor. BYD ve Geely gibi Çinli otomobil şirketleri, yeni modeller ve düşük fiyatlarla pazar paylarını hızla artırıyor.

Bu durum, GM gibi Amerikan şirketlerinin yanı sıra Avrupa, Japon ve Güney Koreli otomobil üreticilerini de etkiliyor.