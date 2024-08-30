General Motors ve Samsung, elektrikli araçlar için batarya fabrikası kuruyor Samsung’un batarya ve elektronik malzeme üreten kolu Samsung SDI, ABD’de 3,5 milyar dolarlık bir elektrikli araç batarya fabrikası kurmak için General Motors (GM) ile anlaştı.

Haber Merkezi

Elektrikli araç devrimi hız kazanırken, sektörün önde gelen oyuncuları Samsung ve General Motors (GM), güç birliği yaparak bu dönüşüme önemli bir katkı sağlıyor.

Samsung'un batarya ve elektronik malzeme üretimi konusunda uzman olan kolu Samsung SDI ile General Motors, ABD'nin Indiana eyaletinde ortak bir elektrikli araç batarya fabrikası kurma kararı aldı.

Bu ortaklık, hem elektrikli araçların yaygınlaşmasına hem de yerel ekonomilere canlandırıcı bir etki oluşturmasına katkı sağlayacak.

2026'DA FAALİYETE GEÇECEK

2026 yılında faaliyete geçecek fabrikanın üretim kapasitesi yıllık 30 GWh olarak planlanmıştı.

Şirketler şimdi ise 2027'de tam üretime geçmeyi hedefliyor ve genişleme planları doğrultusunda yıllık kapasitenin 36 GWh'ye çıkabileceğini belirtiyor.

Fabrika, hem nikel açısından zengin prizmatik hücreler hem de silindirik hücreler üretecek. Bu sayede farklı elektrikli araç modellerinin ihtiyaçlarına cevap verilebilecek.

Proje, toplamda yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçirilecek. Bu da iki şirketin elektrikli araç geleceğine ne kadar önem verdiğini gösteriyor.