Dodge, 2023 yılında piyasaya sürdüğü Hornet modelinin üretimini durdurdu

Dodge, Toyota RAV4 ve Honda CR-V gibi güçlü rakiplerin bulunduğu kompakt crossover segmentinde yer alan Hornet modelinin üretimini resmen durdurdu.

Araç, satışa sunulduğu üç yıl boyunca hedeflenen müşteri kitlesine ulaşmakta zorluk yaşadı.

POLİTİKA ORTAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER ETKİLİ OLDU

Otomobil üreticisi, İtalya'da üretilen modelin sonlandırılmasına gerekçe olarak politika ortamındaki değişiklikleri gösterdi.

Şirket, mevcut araç sahiplerinin servis, garanti ve yedek parça desteğinden kesintisiz olarak yararlanmaya devam edeceğini açıkladı.

ÜRETİM DAHA ÖNCE ASKIYA ALINMIŞTI

Marka, yeni gümrük vergilerine bir tepki olarak geçtiğimiz temmuz ayında Hornet üretimini zaten durdurmuştu. Hornet ile aynı banttan inen kardeşi Alfa Romeo Tonale'nin üretimine ise devam edildiği biliniyor.

SATIŞ RAKAMLARI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

ABD pazarında toplamda 40 binden az satış gerçekleştiren model, en yüksek rakamına 20 bin adetle 2024 yılında ulaşabildi.

Referans olması açısından rakibi Toyota RAV4, sadece 2025 yılında Hornet'ten yaklaşık 12 kat daha fazla satış gerçekleştirdi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİ

Ağustos 2022'de tanıtılan Hornet, 268 beygir güç sunan 2.0 litrelik turbo benzinli ve 290 beygir güç üreten 1.3 litrelik hibrit motor seçenekleriyle piyasaya sürülmüştü. Performans odaklı bu motorlara rağmen araç pazarda tutunmayı başaramadı.