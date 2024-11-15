Geri çağırma şartlarına uymayan Ford, ABD'de 165 milyon dolar ceza aldı

AA & Ensonhaber

ABD'li otomotiv devi Ford, geri çağırma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından cezalandırıldı.

Ford, NHTSA ile yaptığı anlaşma kapsamında 165 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Bu ceza, kurum tarihinde verilen en yüksek ikinci ceza olma özelliğini taşıyor.

ARIZALI GERİ GÖRÜŞ KAMERALARI ZAMANINDA GERİ ÇAĞRILMADI

NHTSA tarafından yapılan açıklamada, Ford'un arızalı geri görüş kameralarına sahip araçları zamanında geri çağırmadığı ve ilgili yasanın gerektirdiği şekilde bilgi sağlamadığı belirtildi.

FORD, 65 MİLYON DOLARLIK ÖN ÖDEME YAPACAK

Anlaşma çerçevesinde Ford, 65 milyon dolarlık ön ödeme yapacak. Şirket ayrıca, performans yükümlülükleri için 45 milyon dolarlık harcama gerçekleştirecek ve 55 milyon dolarlık kısmı ise ertelenecek.

NHTSA, Ford'un geri çağırma karar alma sürecini gözden geçirmesini ve gerekli değişiklikleri yapmasını talep etti. Ayrıca, şirketten geri çağırma kararlarının hızını artırması istenecek.

Ford, 2020 yılında arka kamera sorunu nedeniyle 600 binden fazla aracı geri çağırmıştı. NHTSA, 2021 yazında şirketin araçları zamanında geri çağırıp çağırmadığını belirlemek için bir soruşturma başlatmıştı.

FORD, İDDİALARI KABUL ETMEDİ

NHTSA, Ford'un yanlış veya eksik bilgi sağladığını, diğer geri çağırmalar için zamanında rapor sunmadığını ve araç geri çağırma bilgilerinin kamuya açık olmasına tam olarak uymadığını öne sürdü. Ford ise NHTSA'nın değerlendirmesine katılmadığını belirtmişti.