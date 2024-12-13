GM, Cruise isimli robotaksi projesini iptal etti

Haber Merkezi

Otonom araç teknolojilerine büyük yatırımlar yapan General Motors (GM), Cruise adlı robotaksi sisteminin fişini çekti.

2023 yılında ölümlü bir kazaya karışan Cruise, güvenlik endişeleri ve maliyetler nedeniyle kapatıldı.

GM, yaptığı açıklamada Cruise robotaksi sisteminin tamamen kapatıldığını duyurdu. Şirket, Cruise'da geliştirilen teknolojileri ve deneyimi gelecekteki projelerinde kullanacağını belirtti.

CRUİSE EKİBİ DAĞITILIYOR

Bağımsız bir şirket olarak faaliyet gösteren Cruise, GM tarafından kapatılacak ve ekibi dağıtılacak. Cruise çalışanlarının bir kısmı GM bünyesinde farklı projelere yönlendirilecek.

GM, Cruise hisselerinin yüzde 90'ına sahip. Şirket, özel bir anlaşma maddesini kullanarak hisselerini yüzde 97'ye çıkarabilecek ve Cruise'u tamamen kapatabilecek.

GM'nin Cruise'u kapatarak yaklaşık 1 milyar dolar tasarruf etmesi bekleniyor. Bu kaynak, şirketin diğer projelerine ve elektrikli araç yatırımlarına yönlendirilebilir.