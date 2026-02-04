Google'ın sürücüsüz araç şirketi Waymo, 16 milyar dolar yatırım aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alphabet bünyesindeki otonom sürüş teknolojisi geliştiricisi Waymo, sürücüsüz taksi hizmetini uluslararası boyuta taşımak için finansal gücünü artırdı.

Şirket, aralarında Londra ve Tokyo'nun da bulunduğu bir düzineden fazla yeni şehirde faaliyete başlamak amacıyla 16 milyar dolarlık yeni bir yatırım turunu tamamladı.

DEV YATIRIMCILAR DESTEK VERDİ

Dragoneer Investment Group ve Sequoia Capital'in öncülük ettiği yatırım turuna ana şirket Alphabet'in yanı sıra Andreessen Horowitz ve Silver Lake gibi finans devleri de katıldı.

Bu son fonlamayla birlikte Waymo'nun toplam piyasa değeri 126 milyar dolara ulaşarak sektördeki lider konumunu perçinledi.

HEDEFTE AVRUPA VE ASYA VAR

Şirket yetkilileri, artık konsept aşamasını geçtiklerini ve ticari bir gerçekliği ölçeklendirdiklerini belirterek 2026 yılında Londra ve Tokyo dahil olmak üzere 20'den fazla şehirde hizmet vermeyi planladıklarını açıkladı.

ABD'de San Francisco, Los Angeles ve Miami gibi büyük şehirlerde faaliyet gösteren Waymo, bu yatırımı küresel genişleme stratejisini hızlandırmak için kullanacak.

OPERASYONEL BÜYÜME VE İSTATİSTİKLER

ABD'deki altı büyük metropolde hizmet veren şirket, haftalık 400 bin yolculuk sayısına ulaşarak operasyonel kapasitesini kanıtladı.

Sadece 2025 yılında hacmini üç kattan fazla artıran Waymo, bugüne kadar toplamda 20 milyonu aşan bir yolculuk sayısına ulaştığını duyurdu.

GÜVENLİK SORUŞTURMALARI GÜNDEMDE

Hızlı büyüme stratejisi devam ederken, şirketin robotaksileri okul bölgelerindeki davranışları nedeniyle düzenleyici kurumların merceği altına alındı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yakın zamanda bir okul bölgesinde yaşanan kaza ve güvenlik protokolleri nedeniyle Waymo hakkında soruşturma yürütüyor.