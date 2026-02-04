Türkiye'de yerlilik oranı en yüksek otomobiller belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "2026 Yılı Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranları" listesini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre Togg'un T10F V2 Uzun Menzil modeli, yüzde 83,90 oranıyla Türkiye'de üretilen araçlar arasında en yüksek yerliliğe sahip model oldu.

MODEL VE VERSİYON SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR

Bakanlığın yayınladığı listede beyan edilen model ve versiyon sayısında, geçen yıla kıyasla ciddi bir azalma görüldü.

2025 yılında 12 model ve 33 versiyon için bildirim yapılırken, 2026 yılında bu sayı 5 model ve 10 versiyona kadar geriledi.

BAZI MODELLER LİSTEDE NEDEN YOK

Üretimi biten Hyundai i10 listeden çıkarılırken; Fiat Egea, Renault Megane ve Toyota C-HR gibi popüler modeller için yeniden beyan verilmediği dikkat çekti.

Sektör kaynakları, bu modellerin yerlilik oranlarında önemli bir değişiklik olmadığı için geçen yılki verilerin geçerliliğini koruduğunu belirtiyor.

MARKALARIN YERLİLİK SIRALAMASI

Marka bazında yapılan değerlendirmede Togg, yüzde 81,52'lik ortalama yerlilik payı ile listenin ilk sırasında yer alırken onu Tofaş ve Hyundai takip etti.

Yeni listede yerlilik oranı en düşük model ise yüzde 51,10 ile Toyota Corolla Vision Plus oldu.