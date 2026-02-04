Yeni OMODA 5 ve OMODA 7 Türkiye'ye geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çinli otomotiv devi, çift marka stratejisi kapsamında Türkiye operasyonlarını genişletmek için düğmeye bastı.

Wuhu Limanı'nda düzenlenen özel bir törenle gemilere yüklenen OMODA 5 ve OMODA 7 modellerinin Türkiye yolculuğu resmen başlamış oldu.

ÇİFT MARKA STRATEJİSİYLE YENİ DÖNEM

Bu sevkiyat, Türkiye'de bir yıldır faaliyet gösteren JAECOO için yeni bir dönemi başlatırken OMODA markasının da resmi lansman sürecini simgeliyor.

İki marka, önümüzdeki dönemde birleşik bir strateji ile Türkiye pazarındaki büyümelerini sürdürmeyi hedefliyor.

OMODA 7

Türkiye'ye gelen modellerden OMODA 7, sürücü ve yolcu arasında hareket edebilen 15,6 inçlik Star-Track kayar ekranı ile sınıfında fark yaratıyor.

145 beygir güç üreten 1.6T motorla donatılan araç, sportif coupe tasarımı ve geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor.

YENİ OMODA 5

Yenilenen OMODA 5 ise "Art in Motion" tasarım dilini koruyarak sanal dünyadan ilham alan matris desenli elmas ızgarasıyla daha cesur bir görünüm sunuyor.

Euro NCAP'ten 5 yıldız alan model, 19 adet gelişmiş sürücü destek sistemi ve zengin donanım özellikleriyle kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.