Porsche, elektrikli spor otomobil projesini iptal edebilir

Elektrikli dönüşümün öncü markalarından biri olan Porsche, merakla beklenen tam elektrikli 718 ailesi için planlarını değiştirmek zorunda kalabilir.

Bloomberg'in raporuna göre Alman üretici, 718 Boxster ve Cayman modellerinin elektrikli versiyonlarını rafa kaldırmayı değerlendiriyor.

MALİYET ARTIŞI VE TEDARİK SORUNLARI VAR

Markanın yeni CEO'sunun, artan üretim maliyetleri ve projede yaşanan gecikmeler nedeniyle geliştirme sürecini askıya almak istediği belirtiliyor.

Özellikle araçlardaki ağırlık sorunlarının çözülememesi ve batarya tedarikçisi Northvolt'un iflası, süreci zora sokan en önemli etkenler arasında gösteriliyor.

BENZİNLİ MODELLER DEVAM EDEBİLİR

Daha önce sadece elektrikli olarak piyasaya sürülmesi planlanan yeni nesil 718 serisinin, yaşanan bu kriz nedeniyle içten yanmalı motorlarla yoluna devam etmesi gündemde.

Şirket, geçtiğimiz eylül ayında benzinli versiyonların tamamen terk edilmeyeceğine dair sinyaller vererek strateji değişikliğinin kapısını aralamıştı.