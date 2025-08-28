Google'ın sürücüsüz araç şirketi Waymo, New York'ta testlere başlıyor

Google'ın otonom sürüş şirketi Waymo, New York şehrinde otonom araçlarını test etme izni alarak ABD'deki genişleme planlarında önemli bir adım attı.

Verilen izinle birlikte şirket, Manhattan ve Brooklyn şehir merkezindeki bazı bölgelerde direksiyonunda bir güvenlik uzmanı bulunan araçlarla testlere başlayacak.

HALİHAZIRDA 5 ŞEHİRDE TAM OTONOM HİZMET VERİYOR

Waymo, halihazırda Phoenix, San Francisco, Los Angeles, Atlanta ve Austin gibi şehirlerde halka açık, tamamen sürücüsüz robotaksi hizmeti sunuyor.

Şirket, 2026'dan itibaren Washington, DC ve Miami'de de hizmete başlamayı ve ilk uluslararası lokasyonu olan Tokyo'da da testlerini sürdürmeyi planlıyor.

YENİ NESİL TEKNOLOJİ VE ARAÇLAR

Waymo, filosunu 2 bin adet daha Jaguar I-Pace ile genişletirken, altıncı nesil otonom sürüş teknolojisini de geliştiriyor.

Bu yeni teknoloji, gelecekte tamamen elektrikli Zeekr RT ve Hyundai Ioniq 5 gibi yeni nesil araçlara entegre edilecek.