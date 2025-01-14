Google'ın yapay zekası Mercedes modellerine geliyor

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Mercedes-Benz, yeni CLA modelinde Google'ın üretken yapay zekasını kullanacak. Bu teknoloji, sürücülerin araçlarıyla sesli olarak etkileşim kurmasını ve çeşitli bilgiler edinmesini sağlayacak.

AUTOMOTİVE AI AGENT

Automotive AI Agent, Mercedes araçlara entegre edilecek bir yapay zeka modeli.

Sürücüler, bu modelle sesli olarak iletişim kurabilecek ve gerçek bir insanla konuşuyormuş gibi sorular sorabilecekler.

Automotive AI Agent'ın özellikleri ise şöyle:

Sohbet: Sürücüler, araçlarıyla sohbet edebilecek ve onlardan bilgi alabilecek.

Soru-Cevap: Araç, sürücülerin sorularını yanıtlayabilecek ve ek bilgiler sağlayabilecek.

Öneri: Araç, sürücülere restoran, etkinlik ve diğer konularda önerilerde bulunabilecek.

Kişiselleştirme: Araç, sürücülerin tercihlerini öğrenecek ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacak.

Yeni CLA modelinin, 2025 sonu veya 2026 başında Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor. Araç, elektrikli motor ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla gelecek.