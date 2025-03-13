Güneş enerjili küçük şehir otomobili: Toyota FT-Me

Haber Merkezi

Toyota, günümüzün SUV odaklı otomobil dünyasında dikkat çekici bir alternatif sunarak FT-Me adlı minik elektrikli araç konseptini tanıttı.

Şehir içi kullanım için tasarlanan bu araç, kompakt boyutları, güneş enerjisiyle şarj olabilen tavanı ve çevreci özellikleriyle öne çıkıyor.

Özellikle Avrupa'da 14 yaşındaki gençlerin bile kullanabileceği şekilde tasarlanan FT-Me, şehir içi ulaşımda yeni bir dönemin habercisi olabilir.

KOMPAKT TASARIM VE GÜNEŞ ENERJİSİ

Toyota FT-Me, sadece 2,5 metreden kısa boyuyla dikkat çekiyor. Öyle ki, bir park yerinin sadece yarısını kaplayabiliyor.

Aracın tavanında bulunan güneş panelleri, güneşli havalarda 30 kilometreye kadar menzil sağlayabiliyor.

Ancak, Toyota henüz aracın batarya kapasitesi ve toplam menzili hakkında detaylı bilgi vermedi.

14 YAŞINDAKİLER DE KULLANABİLİYOR

Toyota, FT-Me'nin bazı Avrupa ülkelerinde 14 yaşındaki gençlerin yasal olarak kullanabileceği şekilde tasarlandığını belirtiyor.

Bu durum, aracın Citroën Ami, Opel Rocks-e ve Fiat Topolino gibi dört tekerlekli bisiklet sınıfında yer alacağını gösteriyor.

Avrupa Birliği mevzuatına göre, bu tür mikro otomobiller belirli güç ve hız sınırlamalarına sahip. FT-Me, ince lastikleri ve 14 inçlik jantlarıyla dikkat çekerken, yan kameralar ve yüksek konumlandırılmış farlar gibi modern detaylara da sahip.

Toyota, FT-Me'nin engelli sürücüler için de tasarlandığını vurguluyor. Direksiyonda bulunan el kontrolleri sayesinde, tekerlekli sandalye kullanan sürücüler de aracı rahatlıkla kullanabiliyor.

Ayrıca, FT-Me'nin geleneksel bir elektrikli araç tan daha az enerji tükettiği ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak üretildiği belirtiliyor. Bu sayede, aracın karbon ayak izi önemli ölçüde azaltılmış oluyor.

TOYOTA'NIN GELECEK VİZYONU

Toyota, FT-Me'nin satışa sunulup sunulmayacağı konusunda henüz net bir açıklama yapmadı.

Avrupa'da satışa sunulması halinde, FT-Me, Toyota'nın en küçük benzinli modeli olan Aygo X'in altında konumlanacak.

Güneş enerjili elektrikli araç FT-Me, şehir içi ulaşımda pratik, ekonomik ve çevreci bir alternatif olarak geleceğin otomobil dünyasında önemli bir yer edinebilir.